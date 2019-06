Pai de Neymar esclarece a acusação de estupro contra o jogador e diz que a relação sexual foi consentida

Neymar foi defendido por seu pai no sábado (1º) durante o programa “Brasil Urgente” comandado por José Luiz Datena. Em entrevista por telefone ao programa, o pai de Neymar afirmou que o filho tem como provar que não estuprou a mulher que fez um Boletim de Ocorrência contra ele. “Neymar a conheceu, mas a partir do momento que ele percebeu que era uma armação, ele saiu fora e guardou toda a documentação porque ele sabia que podia ter problema”, explicou.

Neymar foi acusado de estupro por uma brasileira que foi a Paris a convite do jogador, que bancou passagens e hospedagem no Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe, na capital francesa. O crime teria acontecido no dia 15 de maio deste ano, mesma data em que o atleta postou uma foto em seu Instagram se comparando a Bradley Cooper.

Apesar de ter preferido não se manifestar em sua rede social, o craque, que comemorou 10 anos de carreira, foi defendido pelo pai, Neymar, em entrevista por telefone ao programa “Brasil Urgente”, comandado por José Luiz Datena. No início da conversa, Neymar pai garante que o filho caiu em uma “armadilha”. “Ela se encontrou [com ele], foi uma relação consentida, não houve estupro. Neymar a conheceu, mas a partir do momento que ele percebeu que era uma armação, ele saiu fora e guardou toda a documentação porque ele sabia que podia ter problema. Ela queria mais encontros, queria captar a imagem, mas o Neymar não aceitou. Agora ele vai apresentar à Justiça para poder mostrar que era uma armadilha que ele caiu”, explicou.

Segundo o patriarca da família, que ainda se considera amigo de Bruna Marquezine, o atleta recebeu a notícia de que a mulher tinha registrado um Boletim de Ocorrência contra ele com “espanto e tristeza”. “São coisas que agora ele precisa aprender. Procurar ter tranquilidade. Graças a Deus, ele conseguiu guardar as conversas. Com o tempo, como ela pensou em expor o Neymar dessa forma, nós podemos expô-la, vai ser chumbo trocado. Sei que meu filho pode ser acusado de muitas coisas, mas sei o menino que ele é. Sei o homem que Neymar é; então, é filho de pai e mãe. Desta vida, a gente vai fazer com que a justiça venha o mais rápido possível”, pontuou.

O pai de Neymar disse ainda que o filho, dono de um helicóptero de luxo, chegou a ser chantageado pela mulher antes de ser oficialmente acusado: “Eles tiveram a ousadia de ir na minha casa. Eu levei dois advogados e uma testemunha, eles pediram dinheiro. Na hora que eles falaram o motivo, foi um cala boca para que a menina não falasse nada. Meu filho não tinha cometido crime nenhum, graças a Deus, ele tinha guardado, o que ela acha que ele não guardou, está tudo documentado, ele está tranquilo. Com esse barulho, não dá para esperar a Justiça, a gente há muito tempo leva nome de sonegador, imagina agora o meu filho levar nome de estuprador, até a Justiça poder colocar fim nisso por causa de uma oportunista, a gente repudia isso e vamos brigar com isso”.

Polícia vai à Granja Comary

Um carro da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi até a Granja Comary, centro de treinamento da Seleção Brasileira em Teresópolis, na manhã deste domingo (02). O delegado Bruno Gilaberte, do 110º Distrito Policial, buscava informações sobre Neymar.

No sábado, ao se defender de uma acusação de estupro, o jogador publicou um vídeo na rede social Instagram declarando sua inocência. Ao fim do vídeo, ele exibiu o que seriam conversas por WhatsApp com a mulher posteriores à data em ela afirma ter sido estuprada (15 de maio). Entre as frases, aparecem imagens dela nua ou seminua – com o rosto e partes íntimas borradas.

O jogador não se encontrava na concentração no momento da ida do delegado ao local. Ele estava no fim de um período de folga, concedido a todos os atletas da seleção, e retornou posteriormente, de helicóptero, acompanhado dos colegas Daniel Alves, Thiago Silva e Arthur.

O delegado e um inspetor permaneceram na Granja Comary por cerca de uma hora. Eles foram recebidos pelo chefe da segurança da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e por um dos responsáveis pela administração da sede da confederação na região serrana do Rio.

