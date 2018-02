Pai de Neymar já estaria agindo nos bastidores para concluir transferência ao Real Madrid

A ponte entre Neymar e o Real Madrid parece estar sendo construída de forma acelerada. Segundo informações da imprensa espanhola, o pai do craque já teria feito contato com o presidente merengue para começar a negociar a transferência.

Após a derrota do PSG, Paris Saint-Germain, para o clube espanhol, Neymar pai fez uma ligação para Florentino Pérez. Depois de parabenizá-lo pela vitória, o empresário do craque da Seleção já apontou que queria adiantar detalhes do negócio.

O atacante não estaria feliz no PSG pro conta da qualidade do Campeonato Francês, além de não concordar com o elenco que a diretoria da equipe montou para a atual temporada, o que lhe impediria de ser coroado como melhor jogador do mundo.

O dono do PSG já afirmou que, caso o clube vença a Champions League, Neymar poderá sair. Entretanto, a missão é complicada. Já nas oitavas de final, os franceses precisam reverter um placar de 3 a 1 para se classificar à próxima fase.

