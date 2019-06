Pai de santo é preso suspeito de estuprar mulheres durante cultos religiosos

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 62 anos, suspeito de realizar diversos abusos sexuais em sessões do centro religioso onde atuava como pai de santo. Ele é acusado por estupro, estupro de vulnerável e violência sexual mediante fraude.

A delegada Jeiselaure de Souza, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Viamão, declarou que recebeu, até o momento, denúncias de seis mulheres alegando já terem sido vítimas de violência sexual por parte do acusado. Algumas delas eram menores de idade. Ele obrigava as vitimas a consumir bebida alcoólica durante os rituais, e, devido a isso, elas acabavam perdendo a consciência.

Ao acordar, as mulheres percebiam que haviam sido violadas, mas o pai de santo justificava os atos como parte do processo dos cultos. A polícia trabalha agora para identificar se existem mais vítimas, e se outras pessoas podem estar envolvidas. Nei da Silva Teixeira, o autor dos crimes, administra um centro de umbanda em Itapuã, no município de Viamão.

