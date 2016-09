Pai detona duas granadas durante o casamento da sua própria filha, matando oito mulheres e quatro crianças

Um oficial da reserva do exército matou oito mulheres e quatro crianças em Yarim, no oeste do Iêmen, ao detonar duas granadas durante o casamento de sua filha, informou uma autoridade local. Outras 18 pessoas ficaram feridas.

O ex-militar, descrito como um “desequilibrado mental”, também morreu. O porte de arma é comum no Iêmen. O país enfrenta uma sangrenta guerra civil que, desde março de 2015, já provocou a morte de mais de 6,6 mil pessoas. (AG)

