Pai divide o interior de seu carro em três partes para que os seus três filhos parem de brigar durante o percurso

A criatividade de um pai para lidar com as brigas dos filhos virou sucesso na internet. O artista plástico Jake White compartilhou nas redes socias seu feito para acabar com as brigas de seus trigêmeos no carro: ele desenvolveu divisórias para separar Xavier, Stella e Jude, de 2 anos.

Ele contou que decidiu criar a divisão para acabar com as brigas por causa de lanches. “As divisórias são de espuma, apenas forte o suficiente para manter as crianças separadas. As crianças não são fortes o suficiente para quebrá-las”, disse.

A publicação do pai viralizou e ganhou apoio de outros que precisam lidar com isso diariamente. “As crianças são muito comportadas e eu as levo para todos os lugares. Essa foi uma solução natural para manter a paz”, disse White, acrescentando que ficou chocado com a repercussão da invenção. Ele mora com os filhos em Ohio, nos Estados Unidos.

