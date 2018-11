O clérigo muçulmano Sami ul-Haq, conhecido como o “pai do Talibã” por ter ensinado alguns dos líderes do movimento islâmico, foi encontrado morto nesta sexta-feira (2) no Paquistão, disseram um parente e seu vice. Agressores desconhecidos mataram o clérigo, que dirigia um seminário islâmico no noroeste do Paquistão.