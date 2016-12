Pai drogado mata o filho de sete meses por sufocamento

O inglês Kane Kennedy foi recentemente indiciado após matar o próprio filho de apenas sete meses enquanto estava sob efeito de maconha. Segundo as autoridades, Kane, incomodado com o choro da criança, torceu seus testículos e forçou os dedos pela garganta do bebê para fazê-lo parar de chorar.

Os paramédicos foram chamados ao local por Kane, que afirmava que o menino estava inconsciente. Embora tenha sido levado a um hospital próximo, a criança não resistiu. No local, múltiplas lesões não acidentais foram identificadas, com um total de 13 marcas apenas no rosto e pescoço.

O jovem de apenas 20 anos tentou culpabilizar a mãe do filho, Tia Jobey, pelo assassinato, mas o júri responsável pelo caso não aceitou a acusação. A mulher contou a polícia que o ex-companheiro ficava “estressado” quando não fumava. O julgamento final acontecerá no dia 15.

