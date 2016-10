Pai e filha foram baleados. Noivo foi acusado dos disparos

Pai e filha foram baleados em Realengo, na Zona Oeste do Rio. De acordo com parentes, o autor dos disparos teria sido o noivo da jovem de 28 anos. Baleada no rosto, próximo ao maxilar, ela foi socorrida e levada para um hospital.

Segundo o irmão da moça, o pai tentou proteger a filha no momento em que o suspeito sacou a arma para atingi-la. Ele recebeu atendimento no hospital e passa bem. Após os disparos, a Polícia Militar foi acionada, mas o homem fugiu. (AG)

