Pai é investigado após o filho de 3 anos encontrar uma arma em casa e atirar em si mesmo acidentalmente

Um menino, de apenas 3 anos, morreu após atirar acidentalmente em si mesmo usando a arma do pai. O caso aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos. A criança chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu ao ferimento na cabeça.

De acordo com a imprensa local, por causa do incidente, o pai do menino, que tinha porte de arma, está sendo investigado pela polícia local e agentes de serviço social, que querem apurar se houve negligência na morte do menino. (AG)

