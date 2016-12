Pai Ã© preso no Rio por forjar sequestro da filha e pedir resgate

A Polícia Civil prendeu em flagrante Eder Vitorino Coelho nesta quinta-feira (22) por ter simulado o sequestro da própria filha de 1 ano e seis meses. Ele chegou a simular um bilhete em que pedia resgate pela libertação da criança. O caso estava sendo investigado após a informação de que a menina teria sido levada do colo do pai na porta da casa dele.

A criança apareceu no final da manhã desta quinta. Segundo o tio, Aldo Alves, ela estava bem de saúde. De acordo com a polícia, esta não é a primeira vez que Eder finge que alguém da família foi raptado. Em 2014, ele também foi parar na delegacia por fingir o próprio sequestro.

Na quarta-feira, Eder foi até a delegacia para comunicar que ocupantes de um carro o teriam abordado e levado de seu colo o bebê. O crime revoltou até mesmo familiares. “Não tem necessidade. A família nunca passou por dificuldade. Ele nunca teve envolvimento com drogas e sempre trabalhou”, disse a irmã do suspeito, que está preocupada com o futuro da sobrinha.

O Conselho Tutelar será acionado para verificar se a mãe ou outros parentes próximos têm condições de cuidar da menina. Segundo a tia, a mãe da criança também estaria enfrentando dificuldades.

Bebê na casa da amiga A polícia informou que Eder foi ouvido na delegacia e, após perceber que não seria mais possível sustentar a mentira, confessou o crime. Ele contou que deixou a criança com uma amiga e simulou toda a estória do sequestro.