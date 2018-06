Pai é preso suspeito de abusar do filho de 8 anos

Um homem foi preso nessa quarta-feira (20) suspeito de ter abusado sexualmente do filho de 8 anos e de dois enteados, de 10 e 12 anos, em Cuiabá (MT). Segundo a Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, a prisão do suspeito, de 38 anos, ocorreu após uma denúncia. As vítimas contaram que também eram ameaçadas.

