Pai é preso suspeito de tentar vender bebê em anúncio na internet

Um homem de 26 anos foi preso na rodoviária de Campo Grande (MS) suspeito de tentar vender o filho de 4 meses em um anúncio na internet. Conforme a polícia, não foi uma tentativa de venda explícita. O pai não chega a usar o termo venda na conversa, mas fala em entregar a criança a troco de uma ajuda de 3 mil reais.

O homem anunciou a doação do filho em um site específico para adoção de crianças em julho de 2015, quando a companheira dele ainda estava grávida, no entanto só na semana passada ele viu a mensagem de uma mulher interessada na criança. As conversas sobre a negociação do bebê foram apreendidas pela polícia e constam no inquérito sobre o caso.

O homem estava com o bebê e a esposa, de 22 anos, e tentava conseguir passagens para São Paulo com a assistência social da prefeitura. A profissional descobriu a negociação de venda da criança depois de desconfiar do comportamento da mãe, que chorava muito durante a entrevista. O pai confessou que entregaria o filho mediante pagamento de recompensa, e disse que desistiu do negócio porque se arrependeu.

Contudo, delegado responsável pelo caso acredita que a desistência tenha sido por pressão da família que descobriu o caso. “Estou convencido da inocência da mãe do bebê. Também estou convencido de que a desistência da venda por parte do pai foi motivada por fatores externos. A possível compradora fez contato com a irmã do preso perguntando se a família estava sabendo da negociação, e a família nada sabia.”

O homem foi indiciado e responderá pelo crime de prometer ou entregar o filho a terceiro mediante recompensa. O crime prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão. A mulher que fez contato demonstrando interesse na compra da criança também é investigada, e pode responder pelo crime de dar parto de terceiro como seu. (AG)

