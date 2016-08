Pai faz tatuagem em forma de cicatriz para homenagear o filho que passou por cirurgia no coração

Um tatuador ficou surpreso com o pedido inusitado de um cliente seu. Pai de família, o homem disse que queria uma tatuagem que ficasse com a aparência de uma cicatriz, e fosse localizada bem no meio de seu peito. O motivo para a escolha? Ele quis homenagear o filho de 2 anos, que passou por uma cirurgia no coração recentemente.

A história que comoveu os internautas aconteceu na China. O pai não teve o nome divulgado.

