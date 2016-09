Pai grava assassinato dos filhos e manda vídeo para família da mulher. Meninos foram dopados e atingidos com golpes de facas

O homem de 41 anos que matou os filhos de 3 e 4 anos e depois tentou suicídio gravou as cenas do crime e mandou as imagens para a família da mulher. Segundo a mãe das crianças, as imagens mostram o marido dando remédio para que os meninos dormissem e em, seguida, usando uma faca para tirar-lhes a vida. O vídeo foi mandado via WhatsApp.

A tragédia aconteceu na madrugada do último domingo na casa do casal. Segundo Juliana, o marido era possessivo e ela havia pedido a separação, mas ele não se conformava. Para atingi-la, planejou a morte das crianças.

O homem continua internado no hospital. Ele passou por cirurgia e está em estado estável, mas é mantido sob escolta. Assim que receber alta, será preso. (AD)

Comentários