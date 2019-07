Pai, mãe e filho são presos por roubar e agredir uma mulher

A Polícia Civil localizou, neste domingo (7), a família responsável por agredir e roubar R$ 6 mil de uma mulher, em Curitibanos (SC). O pai, a mãe e o filho agiram juntos no crime, que aconteceu em março deste ano.

Na ocasião, eles teriam perseguido uma mulher até a Caixa Econômica Federal da cidade. No momento em que ela saiu do banco, eles tentaram aplicar o “golpe do bilhete” nela. Como ela não quis comprar o bilhete, um dos membros da família começou a agredi-la e fugiu com a bolsa da vítima, onde tinha R$6 mil. A Divisão de Investigação Criminal (DIC) investigava o crime desde a época, e, hoje (7), prendeu os três acusados em Passo Fundo (RS). O pai e o filho foram encaminhados ao complexo prisional de São Cristóvão do Sul, e a mãe ao presídio de Lages.

Deixe seu comentário: