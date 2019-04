Pai mata bebê de 6 meses no meio da rua nos EUA

Um morador da cidade de Ohatchee, no estado do Alabama (Estados Unidos), matou a própria filha e cometeu suicídio. A menina tinha seis meses e o caso aconteceu após a mãe da criança pedir ordem de proteção contra ele. De acordo com a Fox News, a polícia local informou que o homem, Trenton Gordon, de 23 anos, chegou armado até o local, discutiu com a mulher e atirou contra o avô materno da criança, que ficou ferido no braço. Na sequência, ele correu até a rua com a bebê, atirou contra ela e se matou.

Antes do crime, o homem havia usado o Facebook para postar a frase: “Este será o último dia que viverei. Eu amo todos que estão na minha vida”. Ele tinha passagem por violência sexual e havia sido acusado de abuso pela mãe da criança. Ainda conforme a polícia, equipes de emergência tentaram socorrer a criança, mas ela não resistiu e morreu ainda no local. O avô foi socorrido e levado a um hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

