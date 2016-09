Pai mata filho após ser ferido em discussão por causa de um pen drive

Um homem de 32 anos foi morto pelo pai de 59 anos durante uma discussão sobre o sumiço de um pen drive.

A briga começou porque o homem não encontrou o objeto que procurava. Ele perguntou para a mãe sobre o sumiço e exigiu que ela ligasse para o responsável pela contratação dos funcionários da fazenda para resolver a situação já que desconfiava que um dos peões teria sumido com o pen drive.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe disse que não ligaria e pediu para que o filho não incomodasse o pai com o assunto, mas o homem ficou irritado, pegou uma faca na estante e tentou agredir a mãe, que correu. O pai ouviu a discussão e tentou proteger a esposa, mas, o filho partiu para cima do pai e o esfaqueou na barriga. A mãe conseguiu desarmar o filho e a faca que ele segurava caiu no chão. O pai, mesmo ferido, pegou a faca e deu um golpe no filho na tentativa de conter o rapaz.

Quando o resgate chegou, o filho já tinha morrido. O pai foi socorrido e levado para um hospital. (AG)

