Pai mata o filho de 2 anos sem querer ao cair em cima da criança

As câmeras de um supermercado flagraram uma cena chocante. Um pai caminhava de mãos dadas com seu filho de 2 anos quando ele tropeçou e acabou caindo sobre o menino, que morreu. O vídeo é realmente chocante, e mostra uma fatalidade: os dois andando até que o pai cai sobre o menino. Uma mulher ainda ajuda os dois, mas a criança aparece desmaiada. O pai se desespera, e fica segurando o filho, enquanto a mulher corre para pedir ajuda.

Relatos afirmam que o menino morreu por decorrência de uma fratura no pescoço. Um pediatra disse que “no vídeo é possível ver que todo o peso do homem caiu na parte superior do corpo da criança”. O caso que aconteceu em Guangzhou, na China. As imagens foram divulgadas no país com o objetivo de alertar sobre os perigos de andar com as crianças dessa forma.

