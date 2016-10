Pai morre em acidente de carro a caminho do hospital para encontrar o filho que estava internado

Um motorista de um carro morreu ao colidir o veículo com um caminhão que transportava cebolas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava a caminho do hospital para encontrar o filho que estava internado, ele deu entrada após sofrer um acidente na mesma rodovia que matou o pai.

O jovem de 24 anos sofreu ferimentos graves ao cair da garupa de uma moto que colidiu com um carro. Cerca de duas horas e meia depois do primeiro acidente, o pai do jovem estava a caminho do hospital para entregar a documentação solicitada e acompanhar o filho na unidade quando bateu o carro contra o caminhão. A colisão foi frontal. Dois homens que estavam no caminhão sofreram apenas ferimentos leves.

O caso aconteceu em Novo Paraíso, na Bahia.

