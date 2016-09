Pai morre em hospital após passar mal em briga de filho com a nora

Um homem de 51 anos morreu após ter uma parada cardiorrespiratória e, segundo informações do registro policial, a vítima passou mal durante uma discussão de seu filho com a nora, e morreu no hospital.

Parada cardiorrespiratória levou vítima à morte.

Conforme a polícia, os jovens começaram a discutir e a vítima tentou separar a briga. Ele teria passado mal e desmaiado. O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa do município. Na unidade de saúde, ele sofreu a parada cardiorrespiratória e morreu. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” pela Delegacia de Polícia. O caso aconteceu em Inocência, a 312 quilômetros de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul. (AG)

