Pai oferece dinheiro a delegado para soltar o seu filho e acaba sendo preso

O pai de um rapaz suspeito de tráfico de drogas foi preso depois de oferecer propina a um delegado pela libertação do filho. O filho dele tinha sido preso junto com outras oito pessoas suspeitas de tráfico, entre elas menores de idade.

Conforme a Polícia Civil, Hélio Luiz Borsatti, 49 anos, foi até a delegacia e disse que gostaria de falar com o delegado sobre a prisão do filho dele. Durante a conversa, o delegado explicou que a prisão em flagrante já tinha sido comunicada ao juiz, o qual era o responsável por manter ou não a prisão. O filho dele deve responder por tráfico de drogas e corrupção de menores.

Em seguida, o pai pediu para conversar com o filho, que estava na cela da delegacia. O delegado autorizou o pedido e, depois de falar com o rapaz, Borsatti solicitou ao delegado que liberasse o filho dele, o que foi negado. Então, Borsatti, segundo a polícia, se aproximou do delegado e começou a fazer propostas ilícitas. Perguntou: “Quanto o senhor quer para liberar o meu filho? Quanto em dinheiro? Posso pagar em dinheiro”, fazendo gestos com as mãos indicando valores.

Com isso, o delegado deu voz de prisão ao homem pelo crime de corrupção ativa. Ele tentou resistir, mas foi detido pelos policiais. O caso aconteceu em Guarantã do Norte, no Mato Grosso.

