Pai recria ensaio fotográfico de filha modelo e resultado viraliza na internet

Ninguém consegue constranger tanto um filho quanto os pais. A modelo americana Kendel Divarco que o diga. Quando os pais dela, Vince e Shelly viajaram para Las Vegas (EUA), perceberam que estavam no mesmo hotel onde a filha havia posado para um ensaio. O casal, então, teve a brilhante ideia de recriar as fotos, e o resultado foi viralizou na internet.

Vince tirou fotos imitando as poses da filha nos mesmos lugares onde ela esteve. Felizmente, Kendel amou a brincadeira e fez questão de postar as fotos no Twitter.

