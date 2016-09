Paim Filho afirma que esquerda usa tática de Goebbels para distorcer informações.

Analista de cenários estratégicos,o advogado gaúcho Adivo Paim Filho avalia que a difusão de informações buscando distorcer as declarações dos procuradores que apresentaram as denúncias envolvendo o ex-presidente Lula, precisam ser analisadas dentro de um contexto maior. Para ele, “trata-se de uma tentativa, das últimas, de aprisionar a opinião pública numa embalagem de publicidade enganosa, à la Goebbels. A informação corre muito mais rápido hoje em dia, meia hora, no máximo, depois de uma mentira ser proferida na mídia, o brasileiro tem condições de conhecer todas as versões do fato ou mentira, sem que seja possível impedir ou censurar esse fluxo de dados, comentários e novas informações.” Paim Filho explica que “ o “Fator Internet” desmancha, rapidamente, qualquer “estória-da-carochinha” que queira ser impingida ao brasileiro. Estamos, então, diante de um verdadeiro “espernear” público dos perdedores, que nem mais é legítimo porque apenas repete táticas que já são conhecidas e repudiadas amplamente. Além de tardio o “nacional-socialismo” tupiniquim vem sendo tentado num ambiente que não repete os anos 1930 da Alemanha. O Brasil é diferente, sempre foi, e está permeado pela contemporaneidade, apesar das teimosias ideológicas. Teimosias que classifico de ideo-i-lógicas.”

Sobre as ações do ministério Publico e da justiça, ele afirma que “ o trabalho da Lava Jato, que será mais longo do que talvez até mesmo os procuradores federais tenham estimado no início, sairá fortalecido. A cada vez que os criminosos são desmentidos pelos fatos, pelas provas e pelos indícios fortes, publicamente expostos, fica fortalecido. No cenário brasileiro, logo mais, da Lava Jato poderá ser datado o caminho do Brasil para fora da partidocracia lambuzada, na direção de um verdadeiro “Estado de Constituição” contemporâneo, bem mais que apenas o “Governo da Lei” / “Rule of Law” ou um “Estado Democrático de Direito”. (Coluna Flavio Pereira)

