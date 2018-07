O PT realizará sua convenção no próximo sábado, em Porto Alegre, quando será oficializado o nome de Miguel Rossetto para o governo do Estado do Rio Grande do Sul e de Paulo Paim como senador. Paim encontra-se no Estado em agenda por diversos municípios debatendo questões como Estatuto do Trabalho, CPI da Previdência e a conjuntura política brasileira e gaúcha.

