Painel da CDL-BG sobre Vitrines de Natal acontece nesta terça-feira (13)

Quem ainda não confirmou presença tem a oportunidade de garantir as últimas vagas para o painel ‘Vitrines de Natal em Destaque’, que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bento Gonçalves realiza hoje (13). O encontro de qualificação ocorre das 19h30min às 21h, na sede da entidade (Rua Mal. Deodoro, 139 – Ed. Zanoni, 5º andar, no Centro).

Na oportunidade, os participantes conhecerão técnicas para melhorar a exposição comercial de produtos nesta especial época do ano. A programação traz os painelistas Francine Valentini, stylist; Giovani Carlet, administrador, e Rafael Casagranda, que atua com marketing e comunicação digital. Cada um compartilha dicas em áreas específicas – e vitais – para o varejo, ajudando o lojista a ampliar sua bagagem de conhecimentos e estratégias a fim de otimizar as vendas.

Formada em Fashion Image and Styling pelo Instituto Marangoni, em Paris, Fernanda mostrará o que as pessoas vão procurar nas araras e vitrines para vestir e presentear. Com MBA em Gestão Comercial e pós-graduação em Projetos de Iluminação, Carlet abordará como tornar a loja mais bonita com a iluminação e atrair os olhares para as vitrines. Já Casagranda falará sobre exposição de produtos e as formas de potencializar as vendas.

Como participar

O painel Vitrines de Natal em Destaque terá acesso gratuito para os lojistas participantes da campanha Bento Natal Premiado. Associados à CDL pagam R$ 20 e não sócios, R$ 40. A CDL fica na Rua Mal. Deodoro, 139 – Ed. Zanoni, no Centro – (54) 3455-0555.

Rafael Casagranda Francine Valentini

