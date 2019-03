A secretária municipal de Segurança, Cláudia Cristina Santos da Rocha, e servidores da pasta, acompanharam na tarde desta sexta-feira (22), o painel Desafios de Uma Nação: Segurança Pública em Foco, realizado no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. O debate teve duração de mais de duas horas e contou com a presença do presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão.

