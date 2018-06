O governo de Benim reivindica a restituição de uma série de objetos que considera como tesouros roubados no final do século 19, quando o país africano era uma colônia da França. De acordo com as autoridades locais, cerca de 5 mil itens foram saqueados dessa forma, incluindo tronos, portas de madeira gravada e cetros reais.

Deixe seu comentário: