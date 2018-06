Por unanimidade de votos, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve indenização, fixada em R$ 800 mil, em favor dos pais do menino João Roberto Amorim, de três anos, morto durante uma operação policial no Rio de Janeiro, em 2008. O carro da família foi confundido com o veículo de supostos criminosos em fuga e foi alvo de disparos de policiais.

