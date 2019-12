Magazine Pais de Rafael Vitti, João e Valéria, se casam após 25 anos de união

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Atores se conheceram nos bastidores do SBT, enquanto trabalhavam em diferentes produções Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quarta-feira (11), João Vitti, de 52 anos, e Valéria Alencar, 54, se casaram em um cartório no Rio de Janeiro. O casal que está junto há 25 anos resolveu oficializar a união tendo os dois filhos, Rafael, 24, e Francisco, 22, como testemunhas. A nora, Tatá Werneck, 36, também compareceu ao evento.

Rafael usou suas redes sociais para parabenizar os pais e contar sobre a cerimônia budista que aconteceu após união civil. “Onze de dezembro… mais uma data especial… Casamento oficial dos meus pais depois de 25 anos de união. Eu amo vocês!!! Muito!!!! Foi lindo demais!!! … Teve a cerimônia budista com muita cantoria, dança, amor, carinho, amigos, alegria, alto astral e simplicidade! Do jeito que vocês merecem. Meus votos de felicidade paro casal que eu mais amo no mundo”.

O casal resolveu se unir oficialmente após João pedir Valéria em casamento no último dia 28 de outubro por meio de uma postagem no Instagram. “Em 28 de outubro de 1994, o ‘Lúcio’ de ‘Éramos Seis’ (SBT, 1994) fascinado pelo sorriso luminoso da ‘Francisquinha’ de ‘As Pupilas do Sr. Reitor’ (SBT, 1994-1995) criou coragem e se declarou pra moça”, iniciou o ator relembrando como começou a história dos dois.

João continuou falando que o propósito que os unia era a felicidade e em seguido fez o pedido. “E lá se vão 25 anos de João e Valéria, o avesso do avesso um do outro, unidos por um único propósito: ser feliz! Valéria, eu te disse lá atrás que quando chegássemos nas bodas de prata eu te pediria em casamento. Então, chegou o dia: Lúcia Valéria, minha pretinha, você aceita se casar comigo”?.

