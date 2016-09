Pais morrem em acidente de carro a caminho do velório da filha

Quatro pessoas morreram em um acidente na BR-060, entre as cidades de Abadiânia e Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Duas das vítimas eram casadas e seguiam para o velório da filha. A colisão envolveu dois caminhões e uma caminhonete. Outras duas pessoas ficaram feridas. Segundo a assessoria de imprensa da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma carreta carregada com mandioca seguia em direção a Brasília e atravessou o canteiro central da rodovia, invadindo a pista contrária e batendo de frente com a caminhonete.

O acidente.

Um bitrem que estava carregado com soja e que seguia atrás do carro não conseguiu frear e colidiu contra a carreta. Quatro pessoas estavam dentro da caminhonete. Um homem morreu no local e a mulher dele chegou a ser socorrida, mas também faleceu no hospital. O filho do casal, e o motorista, que não tem parentesco com os outros ocupantes, também foram encaminhados à unidade de saúde. A PRF informou que o casal que morreu no acidente saiu de Miracema, no Tocantins, para o velório da filha, em Uberlândia, Minas Gerais. Os outros dois mortos foram os motoristas dos caminhões. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. (AG)

