Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar publicamente que sua equipe trabalhava no corte de impostos sobre videogames, o Ministério da Economia finalizou minuta de decreto que indica a perda de mais de R$ 50 milhões até 2021 com a diminuição de alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industriados) sobre esses bens.

Deixe seu comentário: