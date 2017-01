Pais se recusam a pagar estudos da filha por ela namorar um rapaz negro

Uma jovem branca de 18 anos que mora em Memphis, nos Estados Unidos, conseguiu arrecadar mais de US$ 32 mil on-line para pagar a faculdade em uma campanha on-line organizada depois que seus pais se negaram a financiar seus estudos por seu namorado ser negro.

Allie Dowdle, que tinha como objetivo arrecadar US$ 10 mil no GoFundMe, afirma que namora Michael Swift há cerca de um ano, e que a relação nunca foi aprovada pelos pais. “Nunca esquecerei os gritos que meus pais deram quando expressaram quão desapontados estavam comigo”, disse sobre quando falou sobre seu namoro pela primeira vez.

“Não sabia o que fazer. Eu não conseguia compreender como alguém pode ser visto como menor por causa do pigmento”, acrescenta no texto em que conta sua história para pedir a ajuda financeira.

O casal se via discretamente e há cerca de um mês falaram novamente com os pais de Allie, mas a reação deles, segundo ela, foi “muito mais drástica”. Allie diz que seus pais tiraram dela seu carro, celular e sua economia pessoal e lhe disseram que não iriam pagar sua faculdade por conta do namoro.