Países vizinhos do Brasil se mobilizam para conter incêndios da Amazônia

Os países da América do Sul que compartilham com o Brasil parte da Floresta Amazônica estão adotando medidas para tentar conter os incêndios que se espalham por seus territórios. As chamas estão ameaçando a mais importante floresta tropical do mundo e também outros biomas, como o Cerrado e o Pantanal.

Colômbia

O governo colombiano ofereceu ajuda ao Brasil nessa quinta-feira (22) para tentar conter o avanço das chamas em território brasileiro. A proposta é unir o Brasil, a Colômbia, o Equador e o Peru para que atuem juntos na prevenção e no combate de incêndios na região da Amazônia.

Equador

Em sua rede oficial do Twitter, o presidente do Equador, Lenin Moreno, afirmou já ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro, e disse colocar à disposição um avião que transportaria três brigadas de especialistas em combate a incêndios florestais e em investigação ambiental. Como boa parte do território do Equador está coberto pela Floresta Amazônica, o país também enfrenta uma série de incêndios florestais nas últimas semanas.

He conversado con @jairbolsonaro para poner a su disposición un avión que transportará tres brigadas ecuatorianas de especialistas en incendios forestales e investigación ambiental, quienes ayudarán a mitigar la tragedia en la selva amazónica. #ActForAmazonia pic.twitter.com/tPKcjW5PVX — Lenín Moreno (@Lenin) August 23, 2019

Peru

As áreas de proteção ambiental do Peru também estão em estado de alerta. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente do Peru afirma que, este ano, já foram registrados 16 incêndios florestais, sendo 14 em áreas naturais sob proteção. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores peruano, o país permanece atento para cooperar com ações que possam diminuir os efeitos lamentáveis das chamas.

Bolívia

O governo boliviano contratou uma empresa privada norte-americana especializada em combates a grandes incêndios, dona do maior avião-cisterna em operação em todo o mundo. Há ameaça de chamas no Parque Nacional Otuquis, região próxima à Tríplice Fronteira formada por Bolívia, Brasil e Paraguai.

