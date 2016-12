PalÃ¡cio do Planalto anuncia acordo com governadores para ajuste fiscal nos Estados

O Palácio do Planalto divulgou uma nota nesta quarta-feira (07) na qual anunciou um acordo com governadores para a adoção de um ajuste fiscal nos Estados. O texto foi divulgado pela Secretaria de Comunicação Social após o presidente Michel Temer receber no Palácio do Planalto nove governadores.

“Em reunião com o presidente da República e com o ministro da Fazenda, os governadores se comprometeram com a adoção de medidas de ajuste fiscal que denominaram Pacto de Austeridade pela Retomada do Crescimento”, diz a nota.

O pacto consistirá em dois pontos: instituição de novo regime fiscal estabelecendo limites de despesas por 10 anos e aumento da contribuição previdenciária dos servidores, extensivo a inativos e pensionistas, com implementação até 2019.

Há cerca de duas semanas, também após reunião entre Temer e governadores, a Presidência anunciou um “pacto” pelo reequilíbrio das contas públicas estaduais. Ao longo dos últimos dias, porém, alguns governadores buscaram negociar alguns pontos desse acordo.

O acordo