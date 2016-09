Palácio do Planalto está em busca de um porta-voz para concentrar as informações relacionadas ao governo

O Palácio do Planalto está em busca de um porta-voz que possa concentrar a divulgação de informações relacionadas ao governo de Michel Temer. O presidente e sua equipe mais próxima estão incomodados com a quantidade de autoridades que falam em nome do governo e acabam por disseminar informações contraditórias e, em alguns casos, que ainda estão em discussão.

Um dos exemplos foi a confusão causada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ele criou uma controvérsia ao admitir que a reforma trabalhista permitiria adoção de jornadas de trabalho de até 12 horas por dia para algumas profissões, desde que limitadas às 48 horas semanais previstas atualmente, incluindo horas extras. O núcleo central do governo ficou irritado com a declaração porque as medidas ainda estão sendo discutidas internamente.

Os assessores de Temer estão em busca de alguém que possa ter a cara do novo governo. Já se cogitou escolher algum diplomata.

Comentários