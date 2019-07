Palácio Piratini estará aberto sábado para receber doações para Campanha do Agasalho

Neste sábado (6), o Palácio Piratini estará aberto das 10h às 16h para receber as doações para a Campanha do Agasalho 2019. Este fim de semana promete ser o mais frio dos últimos anos e os estoques de cobertores estão zerados na Central de Doações da Defesa Civil, localizada no Centro Administrativo do Estado. Cobertores são os principais itens, assim como roupas e calçados infantis, além de alimentos não perecíveis.

A ideia é recolher e distribuir rapidamente as doações, para atender entidades e prefeituras nestes dias de frio intenso. Por isso, foi organizada a ação no Palácio Piratini durante o sábado. “Agradecemos cada doação feita desde o início da Campanha do Agasalho, mas ainda é necessário o reforço na arrecadação. Está chegando um período ainda mais frio e estamos precisando de cobertores para distribuição”, disse o governador Eduardo Leite nas redes sociais.

Desde o início da Campanha, no dia 9 de maio, quase 800 mil peças já foram arrecadadas. As doações são destinadas para pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social, idosos e vítimas de enchentes. As peças e calçados passam por triagem e saem todos os dias da Central de Doações para prefeituras e entidades.

