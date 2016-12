Palavras ao vento

O concurso interno da Assembleia Legislativa, intitulado Variações em Torno de um Mesmo Tema, teve ontem mais um round. Por muitas horas, os deputados da oposição gastaram sola no percurso entre suas poltronas no plenário e a tribuna para tentar convencer os que não mudariam de opinião. Apertando os botões do placar eletrônico, deputados governistas apagaram uma parte considerável da história do Estado.

LONGE DE RESOLVER

A partir de hoje, baixa a pressão na Praça da Matriz. A antecipação da votação dos projetos de extinção das fundações teve esse propósito. A aprovação desemprega 1 mil e 200 funcionários e não resolve os graves problemas financeiros. Suprir o caixa da Secretaria da Fazenda com recursos que tirem o Estado da penúria exige cirurgia muito mais profunda.

DE QUE LADO FICAM

A Câmara dos Deputados aprovou ontem a renegociação das dívidas dos Estados sem atender exigência do governo federal de apertar o cinto e reduzir despesas. Os parlamentares demonstraram que estão a serviço das bases que os elegeram e não da Corte de Brasília.

DOIS PESOS

O PT e o PDT dividem o poder no governo do Ceará. Mesmo que no Congresso Nacional tenham votado contra o limite dos gastos públicos, praticam a incoerência. Tramita na Assembleia Legislativa proposta de ajuste fiscal, com origem no Executivo, que cria teto para as despesas do governo cearense e aumenta a contribuição previdenciária. A contradição vai adiante: PMDB e PSDB, que estão a favor do ajuste do presidente Temer, opõem-se à medida no Estado.

VAGA ABERTA

Eleito para Prefeitura de Cachoeirinha, o deputado Miki Breier deixará a Assembleia Legislativa no dia30 deste mês. Para seu lugar deve ir o titular do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Catarina Paladini. Existe, porém, a possibilidade de o secretário permanecer no Executivo. Assumiria, então, Paulo Odone, 2º suplente da coligação PSB-PPS.

MANOBRA

Para vencer a resistência do PSDB à reforma da Previdência, o presidente Michel Temer faz um movimento de aproximação com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Os tucanos praticam meia oposição e levam vantagem nisso. O cofre do Ministério da Fazenda vai se abrir mais para a locomotiva do País.

TRAGÉDIA EM DUAS RODAS

Entre 1998 e 2016, a frota nacional de motocicletas passou de 2 milhões e 750 mil para 24 milhões e 780 mil unidades em circulação. Aumento de 800 por cento. O número de acidentes com mortos e feridos disparou na mesma proporção.

ESTÁ NA MESMA

A 21 de dezembro do ano passado, Associações Comerciais de várias capitais lançaram documento, após o anúncio de mais uma queda no Produto Interno Bruto: “Se o tempo para políticos e governantes não é importante, podendo ajustar-se à conveniência de interesses pessoais ou de grupos, o mesmo não acontece com o resto do País.”

Faltou acrescentar frase de Carlito Maia, Publicitário do Ano em 1978: “Acordem e progresso”.

RÁPIDAS

* O deputado estadual Jorge Pozzobom, que assumirá a Prefeitura de Santa Maria, vai acumular a função de secretário da Saúde.

* Prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, cumpre promessa: enxuga as secretarias de 23 para 12.

* Deputados da base que votam contra o governo serão convidados para sessão de cinema no Palácio Piratini. O filme: Pouco Amor Não é Amor.

