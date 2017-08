“Palco Babylonia” estreia no Centro Histórico-Cultural Santa Casa

O espetáculo de humor “Palco Babylonia” é a nova produção do diretor Néstor Monasterio, em parceria com os atores Fernando Waschburger e Heloísa Palaoro, e de Artur José Pinto, que assina o texto. A peça terá sessões nos dias 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 de setembro de 2017, de quinta a domingo, às 20h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75), em Porto Alegre.

Néstor Monasterio, de sucessos como “Homens de Perto” e “Inimigas Íntimas”, assina a direção e, desta vez, está também no palco como ator. Dividindo as cenas, Heloísa Palaoro, atriz de “Que Raio de Professora Sou Eu” e do recente musical “O Pequeno Príncipe”. Completando o elenco desta grande babilônia, Fernando Waschburger, que ganhou notoriedade na TV como apresentador de diversos programas, mas que além da publicidade participa de filmes, séries e no teatro da recente montagem de “Romeu & Julieta”.

“Palco Babylonia” é uma comédia para rir sem moderação. A peça, com texto de Artur José Pinto, coloca em um liquidificador teatral personagens como o filósofo Sócrates, Noé e sua arca, Rainha Isabel e Pedro Álvares Cabral, senadores gregos, e nada mais nada menos do que um índio argentino. Desse encontro nonsense de personagens inusitados derivam cenas hilariantes que remetem à formação da moral, ética e política do povo brasileiro. Em síntese, uma comédia de “maus costumes”.

Ficha Técnica:

Direção: Néstor Monasterio

Texto: Artur José Pinto

Elenco: Fernando Waschburger, Heloísa Palaoro e Néstor Monasterio

Produção: Etceteratral.

Duração: 75min

Classificação: 14 anos

Serviço:

Onde: Centro Histórico-Cultural Santa Casa – Porto Alegre (Av. Independência, 75)

Quando: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 de setembro de 2017 (quinta a domingo) | 20h

Ingressos: R$ 50,00 | R$ 40,00 (antecipado) | R$ 25,00 (meia-entrada)

Ingressos antecipados: Entreato Pub (Rua da República, 163)

