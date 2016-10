Palco Cidade da Música recebe mais de 20 atrações gaúchas

Dentro da Festa Nacional da Música estão programados dois shows especiais, abertos ao público, organizados por entidades nacionais da área. As apresentações ocorrem nos dias 14 e 17 de outubro, no Palco Cidade da Música, localizado no Largo Glênio Peres (Centro Histórico de Porto Alegre) e reúnem mais de 20 atrações de diferentes estilos.

No dia 14, sexta-feira, o espetáculo é por conta dos músicos da Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes). Estão confirmados shows de Rock de Galpão, Rodrigo Munari, Jeff, Império da Lã, Daniel Torres, Lara Rossato, Danadões, Klaus Neher, Adriana Deffenti, Bruno Neher, Mariana Marques, Senzala e Edu Garcia. O show ocorre das 12h às 14h.

Já no dia 17, segunda-feira, a música é por conta dos artistas da UBC (União Brasileira dos Compositores). A entidade sobe ao palco das 17h às 19h, com 10 atrações, também ecléticas. Fazem parte da lista Serginho Moah, Rafuagi, Stereosound, Novo Extima, Bibiana Petek, Kanhanga, Trem Imperial, Sander Fróis, Erick Endres e Ana Lonardi.

Segundo a gerente da Filial Sul da UBC, Danieli Corrêa, esse ano Porto Alegre será o metro quadrado mais criativo do país com tantas intervenções musicais pela cidade. “A Festa Nacional da Música é um evento único, capaz de reunir talentos diversos em um só lugar. E é por isso que a UBC não poderia ficar de fora. O público pode esperar muita música boa e animação.”

Para o representante da Abramus no Rio Grande do Sul, Ayrton dos Anjos, o Patineti, a apresentação é uma ótima oportunidade de divulgar os talentos locais. “Show maravilha! Gente da gente! É a Festa Nacional da Música e Abramus na Cidade da Música. Som na caixa, e vamos nós!”, diz, animado.

