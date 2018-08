Palestra terá foco nos cães de trabalho “o braço direito do homem do campo”. Iniciativa é da SOVERGS e acontece nesta sexta-feira (31) na Expointer

Cães de Trabalho: o Braço Direito do Homem do Campo é o tema a ser tratado pelo Médico Veterinário Luiz Antonio Scotti na EXPOINTER 2018. Ele abordará a importância do cão no desenvolvimento e manejo de animais de produção. E ainda falará sobre as principais raças de trabalho com ênfase nas raças gaúchas.

Desde que se iniciou o trabalho com gado no Rio Grande do Sul a presença do cão é marcante. Os cães boiadeiros e ovelheiros desenvolveram um papel importantíssimo no manejo destas espécies. O seu adestramento e aptidões fez com que seu uso fosse marcante na história da pecuária em solo gaúcho.

Scotti lembra que “frequentemente podemos ouvir ditos populares que se referem ao cão como importante “ferramenta de manejo”. Já foi falado que: “muito peão foi contratado pela habilidade de seu ovelheiro”. Também foi dito: “ um bom peão com um bom cão, vale por 3 peões”. Da mesma forma já ouvimos, “ um peão sem cão é meio peão”. Todos estes dizeres populares exaltam a competência do cão na condução do manejo com o gado”.

O Médico Veterinário vai trilhar pelas técnicas de adestramento de cães para o serviço nas propriedades rurais, salientando as diferentes raças e suas aptidões. A explanação seguirá apresentando os cuidados com o aperfeiçoamento do cão desde o seu nascimento, reforçando a importância do melhoramento genético canídeo e abordando a magnitude da avaliação do bem-estar animal.

O público será recebido na Casa do Veterinário no dia 31 de agosto, as 9h. A apresentação terá início às 10:30. Esta é uma promoção da Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul (SOVERGS) com o apoio da PIAN Alimentos. É aberta a todos os interessados.

Programação

9:00 às 9:30 h – Recepção e café

9:30 às 10:00 h– Abertura, a cargo da Med. Vet. Norma Centeno Rodrigues, Presidente da SOVERGS.

10:30 às 11:30 h- Cães de Trabalho: o Braço Direito do Homem do Campo.

Palestrante: MV Luiz Antonio Scotti (Diretor Genealógico Kennel Club

-RS, Consultor Técnico Pian Alimentos, professor de Ética e BEA).

