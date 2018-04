Palestrante Luiz da Gama Mó estará no Fórum Gramado de Estudos Turísticos

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos anuncia palestra magna de Luiz da Gama Mór, vice-presidente executivo responsável pela operação global da TAP por 17 anos. O evento visa deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável. A palestra acontece juntamente com a Solenidade de Abertura do Fórum, dia 12 de abril, às 20h.

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha, conta com o apoio da Prefeitura de Gramado e da Câmara de Vereadores de Gramado e acontece de 12 a 14 de abril. Mais informações, programação completa e inscrições: www.forumgramado.com.br.

Como membro da Direção tanto da ATL (Turismo de Lisboa) quanto da CTP (Confederação de Turismo de Portugal), Mór participou de discussões contínuas sobre Sustentabilidade do Turismo, tendo contribuído com o último plano estratégico de Lisboa.

Participou também diversos debates sobre o tema, entre os quais, uma mesa redonda produzida pela Confederação do Comércio de Portugal sobre o impacto do Turismo nas Cidades com a presença do Presidente da Câmara de Lisboa (Prefeito) e do Presidente do Instituto de Turismo de Portugal.

No Fórum Gramado, a palestra de Mór ratifica o tema central do evento sobre “O Turismo a Serviço do Desenvolvimento do País” expandindo-o através de uma abordagem composta por três eixos sobre a Sustentabilidade do Turismo. São eles: Originalidade e autenticidade versus padronização; Relação entre a cidade e o turismo: humanizar ou predar e o Impacto do Big Data e da robotização (algoritmos autônomos) no Turismo.

O evento é direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes de destinos turísticos, aos legisladores, ou seja, aos que possuem ferramentas para a implantação de diretrizes em suas comunidades. Cabe ressaltar que os estudantes de turismo também são foco do evento, que se propõe a debater temas acadêmicos e suas execuções práticas.

Desta forma, para garantir a excelência acadêmica, o Fórum conta com o suporte acadêmico da UCS (Universidade de Caxias do Sul), por meio do Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hospitalidade, ratificando a importância da UCS na investigação científica em turismo no Brasil.

E vale lembrar que Mór tem no currículo experiência como professor na Faculdade de Turismo e na Faculdade de Ciências Aeronáutica da PUC/RS. Destaque também entre os palestrantes para as presenças de Nuno Sousa Pinto, vice-presidente de operações do Rock In Rio USA, de Márcio Fávilla, diretor da Organização Mundial do Turismo, do publicitário Luiz Grottera, especializado em elaborar o branding de destinos turísticos e Augusto Nardes, ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

Deixe seu comentário: