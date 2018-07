O Mind Talks arrecada doações para o Instituto do Câncer Infantil. O empreendedorismo digital é o tema de um evento beneficente que ocorre nesta quinta-feira (19), no shopping Total, em Porto Alegre, às 19h. O Mind Talks reunirá empresários e especialistas com o intuito de discutir o futuro das empresas e novas formas de se comunicar com as pessoas.

