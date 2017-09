Paleteada define campeões da raça Crioula em ciclo acirrado

Em uma disputa parelha, foi definida a dupla vencedora do ciclo nacional da Paleteada, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), na tarde dessa quinta-feira (31), na pista do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No final, a dupla de Uruguaiana, Guinter de Quadros, montando Camb Lança 376, e Rodrigo Riviero, com Camb Lança 311, levou o título do ano na modalidade.

Os dois correm juntos há seis anos e após muita persistência chegaram ao título máximo da categoria. Conforme Quadros, depois de uma terceira colocação no ciclo de 2016, desta vez o lugar mais alto do pódio foi alcançado. “Faz muito tempo que estamos disputando as finais e no ano passado ficamos em terceiro lugar. É uma emoção muito grande vencer uma prova tão importante da raça Crioula”, comemorou.

Para Rivero, a vitória tem um gosto especial e é mais valorizada após uma jornada de um ano dentro de um ciclo extremamente disputado, com competidores qualificados e decisões acirradas, durante as classificatórias da Paleteada. “Foi uma prova muito concorrida no ano inteiro, desde as suas classificatórias. É um grande prazer ter ficado no primeiro lugar”, ressaltou.

A Paleteada teve como jurados Leandro Amaral e Thiago Schilling de Ávila. Este ciclo, de acordo com os organizadores, demonstrou crescimento, inclusive com recordes de participantes nas classificatórias. Na final, participaram 59 duplas e as cinco primeiras garantiram vaga para a competição da Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos (FICCC), que ocorrerá no próximo mês de maio também em Esteio.

O resultado:

1º Lugar

Rodrigo Rivero, montando Camb Lança 311 e Guinter de Quadros, montando Camb Lança 376

Pontuação: 87,38

2º Lugar

Juan Salustiano Peirano, montando Pacifica Pareja, e Gabriel Marty, montando Pacifica Taba

Pontuação: 87,25

3º Lugar

Edson Oliveira da Rosa, montando Vacaria do Itapororó, e Aluizio Perez, montando Valete do Inhanduvá

Pontuação: 82,88