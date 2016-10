Palhaços macabros começam a se espalhar pelo norte da Europa

A sombra da febre dos “palhaços macabros” começa a pairar sobre o norte da Europa com a chegada do Dia das Bruxas, e os casos, que vão da brincadeira de mau gosto ao ataque indiscriminado com facas, se multiplicam da Suécia até a Alemanha.

Já existem dezenas de incidentes registrados, o medo se espalha e também cresce a lista daqueles que ficaram feridos por causa deste “comportamento sinistro”, que começou nos Estados Unidos, baseado no subgênero de filmes de terror nascido com a versão cinematográfica de “It: Uma Obra Prima do Medo”, um livro Stephen King.

O episódio mais grave registrado nestes países ocorreu há alguns dias em Varberg, no oeste da Suécia, quando um homem disfarçado de palhaço esfaqueou, sem falar nenhuma palavra, um jovem e fugiu provocando ferimentos leves no ombro.

Em Aachen, no oeste da Alemanha, um jovem ciclista ficou ferido no último final de semana ao cair de sua bicicleta após ser assustado por um palhaço macabro que saltou dos arbustos.

Na cidade dinamarquesa de Frederiksvaerk, no norte de Copenhague, outro palhaço sinistro provocou na semana passada um acidente de trânsito ao assustar um motorista, que conseguiu escapar ileso.

Especialmente na Suécia e Alemanha foram registrados um aumento de casos nos últimos dias, com relatos de palhaços que surgem do nada com navalhas, machados e até motosserras para assustar transeuntes ou viajantes de um trem, puxando uma pessoa para o solo ou até mesmo empurrando para uma fonte.

As denúncias se multiplicaram nas delegacias desses países, que também recebem várias chamadas de pessoas – normalmente idosos – preocupadas pela situação.

