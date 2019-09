Palmeiras demite técnico Felipão

Luiz Felipe Scolari não é mais técnico do Palmeiras. Após um ano de glórias, com o título do Campeonato Brasileiro de 2018 e a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, o técnico Felipão foi demitido pelo clube paulista nesta segunda-feira (02).

A pressão aumentou após os recentes resultados negativos dos últimos jogos que o Palmeiras disputou. Na terça-feira, o Verdão foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores, enquanto o time palmeirense perdeu por 3 a 0 pelo Flamengo no domingo (01), pelo Brasileirão.

Em nota, o Palmeiras informou que, juntamente com Felipão, também deixaram os cargos os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. Além disso, o clube destacou o “respeito e a admiração” por toda a história do técnico no Palmeiras.

Leia a íntegra

A Sociedade Esportiva Palmeiras decidiu, no início da noite desta segunda-feira (2), encerrar o vínculo de trabalho com o treinador Luiz Felipe Scolari.

Juntamente com ele, deixam os cargos os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

O clube reafirma seu respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras. Em relação a esta recente passagem, o Alviverde agradece por todo o trabalho e dedicação, que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018.