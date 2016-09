Palmeiras vence o Corinthians e técnico Cristóvão Borges é demitido

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0, na tarde deste sábado (17), na abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Moisés e Mina, um em cada tempo do compromisso, o Verdão superou o rival no Itaquerão. Cristóvão Borges foi demitido ao término da partida. O nome de Roger Machado, ex-Grêmio, é especulado no Alvinegro para a vaga aberta. Aos 30 minutos do segundo tempo, Léo Principe foi expulso de campo.

Com a derrota do Timão, o clima esquentou em Itaquera. Integrantes da principal facção uniformizada do Corinthians entraram em confronto com PMs e tentaram invadir o local onde estavam os dirigentes. Torcedores comuns também se revoltaram e pediram a saída de Cristóvão, o que acabou se confirmando.

A vitória deixou o líder Palmeiras com 51 pontos, quatro à frente do vice-líder Flamengo, que joga neste domingo (18) contra o Figueirense, no Pacaembu. O Corinthians tem 41 e não deverá perder a quinta posição na sequência da rodada.

