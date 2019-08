Palocci passa a cumprir pena em regime aberto

O ex-ministro, Antonio Palocci, foi autorizado a cumprir o restante de sua pena em regime aberto. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (5), pelo juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba.

O ex-ministro está preso desde setembro de 2016, e cumpre pena em regime semiaberto desde novembro de 2018. O ministro foi condenado em 2017 por participação em esquema de corrupção no qual beneficiou a empresa Odebrecht em contratos com a Petrobras.

De acordo com a defesa de Palocci, a Justiça reconheceu um direito do ex-ministro, que está colaborando com a Justiça ‘de modo amplo e irrestrito’.

Deixe seu comentário: