Pampa Burger realiza campanha Bagual Solidário em prol do ICI no Dia da Luta Contra o Câncer na Infância

Uma ação social que une gastronomia com uma importante causa. O Pampa Burger promove, nesta quinta-feira (15), a campanha Bagual Solidário em prol do Instituto do Câncer Infantil (ICI). A ação envolverá os restaurantes do Pampa Burger de Porto Alegre (da Av. Goethe, Av. Ipiranga e do bairro Cidade Baixa), além dos pedidos de tele-entrega, quando serão arrecadados, a cada hambúrguer vendido, 1 Real destinado ao ICI.

A ação é alusiva ao Dia Internacional da Luta Contra o Câncer na Infância, data instituída em 2012 que visa promover um conjunto de atividades para promover a conscientização global e o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

“Ações sociais como estas, principalmente ligadas à criança, são muito importantes para nós, por isso tivemos a ideia do Bagual Solidário, que é uma forma de ajudarmos com a causa do ICI, instituição que acreditamos e que sabemos ter um trabalho sério e comprometido”, diz Andrei Schneider, Gestor da marca Pampa Burger.

SERVIÇO

Dia “Bagual Solidário” em prol do Instituto do Câncer Infantil (ICI)/ 15 de fevereiro/ das 11h às 01h/ Restaurantes do Pampa Burger de Porto Alegre: Pampa Burger Av. Ipiranga /Rua Vicente da Fontoura, 1804 – Esquina Av. Ipiranga

Pampa Burger Goethe/Av. Goethe, 13

Pampa Burger República/ Rua da República, 257, Esquina Lima e Silva

