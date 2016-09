Pampa Debates é gravado na casa da Ocergs-Sescoop/RS na Expointer

A partir das 12h deste sábado será transmitido o programa Pampa Debates, conduzido pelo vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto, direto da casa da Ocergs-Sescoop/RS. Divido em dois blocos, o programa contará, na primeira parte, com a participação do presidente do Sistema, Vergílio Perius, André Pacelli Bezerra Viana, presidente do Sescoop Paraíba, Luiz Vicente Suzin, presidente da Ocepar e Renato Nóbile, superintendente da OCB.

Já no segundo bloco, o diretor técnico sindical da Ocergs e presidente da Uniodonto, Irno Pretto, o presidente da Fecoagro RS, Jânio Stefanello, o diretor-secretário da Ocergs, Paulo Pires e o diretor da Ocergs e presidente da Rede Transporte, Abel Paré marcaram presença.

