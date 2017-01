Nei César Mânica Jefferson Fürstenau Dody Sirena Gilmar Veloz Cicão Chies Antonio Sartori

Paulo Sérgio Pinto comandou o Programa Pampa Debates, que vai ao ar nesta sexta-feira (06), diretamente do estande da Rede Pampa, em Atlântida. Ele reuniu empresários para falar sobre suas expectativas para 2017, com um olhar sobre o que rolou no cenário Brasil em 2016. O Pampa Debates vai ao ar às 17h45 min.

Participaram Jefferson Fürstenau, Nei César Mânica, Antonio Sartori, Dody Sirena, Gilmar Veloz, Cicão Chies.

